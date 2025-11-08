栃木・日光市の山道で10月、車の前に飛び出してきたシカの姿がカメラに捉えられた。栃木県は夕方から早朝にかけては特に警戒するよう注意を呼びかけている。紅葉の夜道でシカが飛び出し紅葉が見頃となった栃木・日光市。10月30日に撮影されたのは、突然目の前に現れたシカだ。飛び出してきたシカに目撃者は、「うわー！わー！すご！」と叫び声をあげて驚いていた。当時、夜の山道を走行中だった目撃者、対向車線の“何か”に気付き