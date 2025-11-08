ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が山あり谷ありの移籍１年目を終えた。先発としては８試合に登板して１勝１敗、防御率４・７２。右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りし、ブルペン陣の不調もあって復帰した９月下旬以降はリリーフに役割が変更された。そして１０月のポストシーズンでも救世主となり、事実上の守護神として３セーブを挙げ、チームのワールドシリーズ連覇に貢献した。リリーフへの配置転換は一