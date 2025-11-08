ヤクルトは８日、ＭＬＢに対し、村上宗隆内野手のポスティング申請を行い、米国時間７日に全ＭＬＢ球団宛てに通知されたことを発表した。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、米東部時間で８日午前８時（日本時間８日午後１０時）に始まり、４５日間の交渉期限は１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）に締め切られる。「村上の契約は１億ドル（約１５３億円）規模に達すると予想され、ポスティング料