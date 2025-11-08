鎌田大地が10月度のクラブ月間最優秀選手に選出イングランド1部クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が10月度のクラブ月間最優秀選手に選ばれた。9月度に続いて2か月連続での選出となった。クリスタル・パレスは10月に行われたプレミアリーグ3試合で1分2敗と苦戦を強いられたが、カラバオカップ（リーグカップ）ではリバプールに3-0と快勝。UEFAリーグカンファレンスリーグでは1勝1敗だった。鎌田は全6試合に出場し、特にリ