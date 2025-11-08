【漫画】本編を読む我が子が幸せに生きてほしい。親ならば誰もが願うことだ。だが『お受験地獄に堕ちた女』（かげやまあづさ：原案、夏木美香：漫画/KADOKAWA）は、子どもの幸せを願うあまり、普通の主婦がお受験の泥沼へと引きずり込まれていく姿を描いた物語だ。主人公の森田奈央は、夫・陽介と一人息子とともに平穏な日々を過ごしていた。だが奈央にはどうしても消えない悩みがあった。陽介の家系はキャリア官僚や国際弁護