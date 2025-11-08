大半の人が素通りしてしまう、いたって普通の街路樹。しかし、専門家によれば「あまり見ない」のだという。その理由に「素敵な視点」「知識があると世界がこう見えるのすごい」と感心の声があがっている。 【写真】近づいて見ると…本当だ「草のマンション」だ！ 「街路樹のこういう植え桝、しばしば草のマンションになってて最高」。自身のXにそう投稿したのは、樹木医・インタープリターとして身近な自然の魅