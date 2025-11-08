変電設備の点検をする南方電網貴州銅仁供電局の職員。（銅仁＝新華社配信／向世傑）【新華社貴陽11月8日】中国貴州省では冬季、送電線の着氷が送電網の安全で安定的な運用を脅かす主要なリスクとなる。中国南方電網傘下の貴州電網は、こうしたリスクに備え、主要設備の総点検や補強を前倒しで実施し、冬季の送電網保守体制を強化している。黔南プイ族ミャオ族自治州都穀市の500キロボルト福泉変電所ではこのほど、都@