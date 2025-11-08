◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2025年11月8日大阪・東和薬品ラクタブドーム）午後7時30分から始まる女子フリーに向けた公式練習が行われ、4度目の優勝へ首位発進した坂本花織（シスメックス）が調整した。本番衣装で「愛の讃歌」の曲かけではルッツ、フリップ、ループのジャンプが抜けたが、直後に3種とも跳んで修正。今季限りで引退する坂本にとってラストとなるNHK杯フリーへ準備を整えた。3番滑走