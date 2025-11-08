８日午前４時１５分頃、千葉県松戸市上本郷の路上で、「年配の男性が倒れている。意識と呼吸がなく、頭部から血を流している」と通行人の女性から１１０番があった。男性は病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。男性の右脇腹には刺し傷があり、近くに刃物のようなものが落ちていた。松戸署は身元の確認を進めるとともに、殺人事件の可能性があるとみて調べている。発表によると、署員が現場に駆けつけたところ、あお