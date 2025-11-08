米男子ゴルフの秋季シリーズ、ワールドワイドテクノロジー選手権は7日、メキシコ・ロスカボスのエルカルドナル（パー72）で第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、第2ラウンドを67で回った金谷拓実は通算8アンダーの136で34位だった。久常涼と星野陸也は5アンダーの65位。大西魁斗は予選落ち。マティ・シュミット（ドイツ）が通算17アンダーで首位に立った。（共同）