愛犬が飼い主の後ろから離れない理由4つ 1.不安を感じている 犬は不安や恐怖を感じているとき、少しでも安心感を得ようとして信頼できる相手のそばにいようとします。 元々群れで暮らしていた動物の本能を持っていることもあり、仲間や家族と一緒にいることを求めますし、頼りになるリーダーのそばにいるのが自然な形だと感じています。 そのため、初めての場所に行ったときや苦手な人・犬が近くにいるときなど