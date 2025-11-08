影山ヒロノブが、2026年2月にビルボードライブツアーを開催する。 （関連：田原俊彦、松本孝弘、影山ヒロノブ……今年還暦迎えた3人の“レジェンド”現役で輝き続けるアーティストの共通点） 本ツアーは、2月18日にビルボードライブ大阪、20日に横浜にて開催。1stステージを“All I see is you”、2ndステージを“I’ll be your moonlight tonight”と題し、65歳のバース