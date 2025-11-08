ティーウェイ航空は、「11月のt割」セールを11月4日から30日まで開催している。日本発着ソウル・清州・大邱・釜山・済州行きを対象に、運賃を最大20％割り引く。片道運賃の一例は、大阪/関西〜ソウル/仁川線が11,530円から、東京/成田〜ソウル/仁川線が15,460円からなど。燃油サーチャージや諸税は別途必要となる。割引コードは「FLYNOV」。搭乗期間は11月4日から2026年10月24日まで。さらに、ソウル往復で最大3,000円を割り引くク