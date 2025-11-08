日本相撲協会は8日、九州場所を初日から休場する東前18枚目の明生（30＝立浪部屋）の診断書を公表した。腰痛を抱えていた明生は10月17日に手術を実施。6日付けで「腰椎椎間板ヘルニア今後1カ月のリハビリテーションを要する」と記載された。明生の休場は2020年初場所以来2度目。同年秋場所から守っていた幕内から転落する可能性が濃厚だ。