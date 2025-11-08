きょう8日 (土) は、全国的に雲が広がりやすい天気となります。日中、雨や雪の降る地域はほとんどありませんが、きょう夜からあす9日 (日) にかけて、西から次第に雨が降り出す見込みです。あすは沖縄を除いて全国的に雨が降り、どんよりとした一日になるでしょう。日本海側では雷を伴う所もありそうです。最高気温は、きょうは東 ~ 北日本ではきのうより5℃程度下がり、平年より低くなるでしょう。あすは、北日本は寒気が抜けます