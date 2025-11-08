【モデルプレス＝2025/11/08】タレントの平愛梨が11月7日、自身のInstagramを更新。家族写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】サッカー日本代表の40歳妻「みんな似てる」家族6人ショット◆平愛梨、味の素スタジアムで家族写真公開平は「2025 FC東京イベント」とつづり、11月2日に味の素スタジアムで開催された「2025 FC TOKYO FAN COMMUNICATION DAY presented by JOYSOUND」に参加したことを報告。FC東京のマスコットキャ