東京都心は、雲が多くなっていますが、8日いっぱい、大きな崩れはないでしょう。【午後の天気】北部ほど晴れるでしょう。南部は、雲は多めながら、日差しはありそうです。日中の最高気温は、7日より大幅に下がり、16度くらいの所が多く、空気が冷たく感じられそうです。【週間予報】9日は、朝から雨が降ったりやんだりで、日中は13度と寒いでしょう。10日は、晴れて、最高気温は20度まで上がる見込みです。気温の変化が大きくなり