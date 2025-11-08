¡Ö¶¦Æ¯¤­¤ÇÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï900Ëü±ß¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾­Íè¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡×――¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÏ·¸å¤Þ¤Ç°Â¿´¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý900Ëü±ß¤Ç¤âÏ·¸å¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤È¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£¤«¤é¤Ç¤­¤ëÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£