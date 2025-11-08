◆紅白戦白組―紅組（８日・Ｇタウン）巨人の西館勇陽投手が８日、赤組で先発し、２回１安打無失点で降板した。「今持っている球種の中で精度をあげる取り組みをしている中で練習でできていることでも、実戦ではもう少しかな、ということもあったので、この後も継続して取り組んでいきたいです」と振り返った。西館は初回、先頭・宇都宮を１４６キロ直球で遊ゴロ。２番・浦田には左前安打を浴びた。３番・泉口の打席で浦田に