◆紅白戦白組―紅組（８日・Ｇタウン）巨人の森田駿哉投手が８日、白組で先発し、２回１安打無失点、３奪三振で降板した。森田は初回、先頭・門脇を二ゴロ。２番・佐々木を投ゴロ。しかし、３番・浅野に四球。それでも４番・大城卓を変化球で空振り三振に抑えた。２回はこの回、先頭の５番・ティマに右翼線への二塁打を浴び、６番・笹原に犠打を決められて１死三塁。しかし、ここから７番・山瀬を空振り三振。８番・中田を