東京都の東北端に位置する葛飾区の選挙が大荒れになっている。区長選と区議選（定数40）は9日、投開票だ。区長選には5期目を狙う現職を含む4人が出馬し区議選は65人が立候補。男性器を模した着ぐるみ姿のわいせつ選挙ポスターを掲示し、警視庁から撤去するよう警告された候補者が出るほどメチャクチャだ。選挙期間は7日間。差別や排外主義が跋扈し、暴力的な現場はさらに混沌としている。【もっと読む】高市早苗氏の「外国人が鹿