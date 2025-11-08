あなたは読めますか？突然ですが、「畢竟」という漢字読めますか？小説や少し硬い文章で見かける言葉ですが、口語ではあまり使われないため、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ひっきょう」でした！「畢竟」という漢字は、「つまるところ」「結局のところ」「結局は」という意味を持つ言葉です。様々な議論や事態を総合した上で、最終的な結論や本質を述べる際に使われます。「畢」は「おわる