メジャーでもプレーし、西武監督も務めた松井稼頭央氏の妻で、「菊池美緒」の芸名で女優、モデル、タレントとして活動した美緒さんが８日までにインスタグラムを更新。丁寧な暮らしが伝わってくる和食の夕食を紹介した。６日付で、ねぎとろ用まぐろ、納豆、胡瓜、小口ねぎ、たくあん、大葉を具材に、「麺つゆにニンニクすりおろしを入れただけ」のタレをつけ、「全部を混ぜ混ぜして海苔に巻いても熱々ごはんにのせても」と「＃