ボーイズグループStray Kids（ストレイキッズ）が、フランス出身の世界的アーティストDJ Snake（スネーク）とコラボレーションした曲を公開した。DJ Snakeの新アルバム「Nomad」の収録曲「In The Dark」が7日、公開された。韓国メディアのニュースエンは8日「In The DarkはStray Kidsの爆発的エネルギーと、DJ Snakeの幅広い音楽スペクトラムがシナジーを出す曲」と紹介。両アーティストは、24年にフランス・パリで開催されたチャ