子どもの成長を見るのは、とても幸せなことですよね。節目のお祝いがあるたびに「いつの間にこんなに大きくなったんだろう」としみじみ思うものではないでしょうか。今回の投稿者さんの娘さんは、3歳になり七五三を迎えることになりました。ところがおめでたいはずのイベントで、ちょっとした揉め事が起こってしまったようです。一体何があったのでしょうか？『娘の七五三で着る着物のことで、夫婦で揉めてます』娘さんが七五三を