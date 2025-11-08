始まりが終わりに、終わりが始まりになる。【関連書籍】『ウロボロスの環』永遠に円環が続くウロボロスのように、人間の幸福と不幸は、ただくりかえされるものなのかもしれない。運命の不条理に翻弄される三人の男女の心の動きに焦点を当てた、三年ぶりの長編『ウロボロスの環(わ)』にこめた思いを、心理小説の名手である小池真理子さんに聞いた。構成／佐久間文子撮影／目黒智子撮影協力／軽井沢ホテルブレストンコート