JLPGA最終プロテストでトータル4アンダーで見事プロテストに合格した千田萌花。彼女が絶対に手放せないという軟鉄アイアンを紹介したい。【写真】ソールがボロボロで鉛を貼って低重心に仕上げていた！千田が使用しているのは、ブリヂストンの2018年モデル『ツアーB X-CB』。軟鉄らしい心地いい打感にこだわり、打点部分を厚めに設計しつつも、トゥ・ヒールにもボリュームを持たせ、ミスにも強い軟鉄鍛造アイアンだ。どこを気に入っ