＜TOTOジャパンクラシック3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第3ラウンドが進行している。最終組の畑岡奈紗、申ジエ（韓国）、山下美夢有が午前10時27分に1番からティオフした。畑岡と2週連続優勝を狙う山下はバーディ、ジエはパーで滑り出している。トータル12アンダー・単独首位に畑岡。1打差2位タイにジエ、山下。2打差4位に荒木