ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手と、前WBC・IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人選手が7日、12月27日にサウジアラビアで開催される興行『THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI(ナイト・オブ・ザ・サムライ)』の記者会見後、報道陣の質問に応じました。2026年5月に対戦予定の両選手。12月の興行では、井上尚弥選手がアラン・ピカソ選手、中谷潤人選手がセバスチャン・ヘルナンデス選手とそれぞれ対戦しま