白泉社が運営する総合エンタメアプリ「マンガPark」にて『あくまでビジネスですが』(いそべもっち)の連載がスタートした。毎週木曜更新予定。■『あくまでビジネスですが』(いそべもっち)あらすじ珠姫と総一郎は子役時代、バラエティ生放送でブチギレ放送事故ケンカをした因縁の相手。再び売れるために、マジ恋YOUTUBERをやる事に！しかし裏ではケンカばかりで――!?マンガParkでは『あくまでビジネスですが』の新連載を記念して、