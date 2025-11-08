今年も残り2カ月足らず。気の早い話ながら、エンタメ業界では年末の「NHK紅白歌合戦」の出場者が話題だ。＊＊＊【写真を見る】紅白に「旧ジャニーズ」から出演する可能性の高いグループとは？「すでに出場する方向で進んでいる」「司会は3年連続で芸人の有吉弘行（51）と、6年ぶり4回目の綾瀬はるか（40）、初起用の今田美桜（28）の女優二人です。局からは鈴木奈穂子アナ（43）という布陣ですね」と言うのは芸能デスク。「