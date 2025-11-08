大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が８日、生放送され、自身の公金還流疑惑で渦中にいる日本維新の会・藤田文武共同代表がパネリストとして出演した。疑惑は共産党機関紙「しんぶん赤旗」日曜版の報道に端を発したものだが、同じくパネリストの社会学者・西田亮介氏に「しんぶん赤旗はやっぱりお嫌いでいらっしゃるんですか？」とド直球の質問を浴びせられ、