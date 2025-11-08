ヤクルトからメジャー挑戦を目指している村上宗隆内野手（２５）が、８日にポスティングシステムの申請手続きを行うと同公式サイトなど複数の米メディアが報じた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、米東部時間で８日午前８時（日本時間８日午後１０時）に始まり、４５日間の交渉期限は１２月２２日午後５時（同２３日午前７時）に締め切られる。決着は年内となる見込みだ。「ＦＯＸスポーツ」は公式