◇JALpresents第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会1回戦横浜隼人 8―1 惺山（2025年11月8日JALスタジアム花巻）横浜隼人の左腕・杉原陽菜（2年）が先発し、4回3安打1失点。初回に1点を失ったが「2回以降はスライダーとか変化球でタイミングをずらすことができました」と立ち直った。6歳上の兄の影響で、小1から野球を始めた。中学では男子に交じり軟式野球部に所属していた