大腸がんを発症するとお腹にどんな張りを感じる？メディカルドック監修医がお腹のどこに痛みを感じるかなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください ※この記事はメディカルドックにて『「大腸がん」を発症すると「お腹にどんな張り」を感じる？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学医