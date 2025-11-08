不眠症は単に眠れないという問題にとどまらず、身体のさまざまな機能に深刻な影響を与えます。慢性的な睡眠不足は免疫機能の低下、代謝機能の異常、心血管系への負担増加などを引き起こし、全身の健康状態を悪化させる可能性があります。特に心筋梗塞や脳卒中などの重篤な心血管疾患のリスクを高めます。ここでは、不眠症による身体への影響について説明します。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精