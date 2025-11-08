卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は7日、男女シングルスの2回戦が行われた。上位進出が期待される日本勢は、4選手がベスト8進出を決めており、各選手が奮闘を見せている。 ■張本智は五輪メダリストに敗戦 女子シングルスでは、初戦を突破した4選手のうち、第4シードの大藤沙月（ミキハウス）がエリザベタ・サマラ（ルーマニア）に敗れて姿を消した。一方で、第1シードの張本美和（木下グルӦ