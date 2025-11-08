お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（31）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。相方・寺家（35）に負けない「珍しい」本名を明かした。相方は「今まであだ名が一回もつかないぐらい、みんな“寺家”って呼ぶんですよ。それだったらそのままいこうと思ってました」と芸名は本名をそのまま使ったと打ち明けた。するとエースも「本名は角です。僕もちょっと珍しいんですけど、角拳都（かど・けんと）