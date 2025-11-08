天皇、皇后両陛下は８日午前、三重県で開かれる「第４４回全国豊かな海づくり大会」に出席するため、新幹線の臨時専用列車で東京駅を出発された。午後、鳥羽市で生物多様性の保全に取り組む鳥羽水族館を視察し、志摩市内の宿舎に移動される。９日に同市で大会の式典、南伊勢町で放流行事に臨み、夜、帰京される。