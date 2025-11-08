山梨県南アルプス市にある南伊奈ヶ湖では、湖面を彩る紅葉と湖を優雅に泳ぐ白鳥との共演が、訪れた人を楽しませています。【映像】湖面を彩る紅葉と湖を優雅に泳ぐ白鳥標高約900m地点にある南伊奈ヶ湖は、約70年前に農業用の貯水池として整備された湖です。湖畔に植えられたイロハモミジの紅葉が見頃を迎え、エメラルドグリーンに輝く湖面が、赤やオレンジのグラデーションで鮮やかに彩られています。湖には山中湖村から寄贈