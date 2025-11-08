ヘンリー王子とメーガン妃。10月28日に行われたワールドシリーズ第4戦を観戦した際、ドジャースの野球帽をかぶっていた/Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News/Getty Images（CNN）カナダを訪問した英ヘンリー王子は6日、大リーグ・ワールドシリーズのドジャース対ブルージェイズ戦を観戦した際にドジャースの帽子をかぶっていたことについて、冗談交じりに謝罪した。カナダの放送局CTVニュースのインタビューを受