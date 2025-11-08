世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。タイの「“不審な動作”観光客が窃盗服に手をのばし…」についてです。◇タイのショッピングセンターに設置された防犯カメラが捉えたのは、サッカーのユニホームに手をのばす1人の男。体の前で不審な動作をしています。男が横を向くと、持っていたユニホームが消えていました。さらにその4日後、男が今度は青い服装で再び店に現れました。この日も服に手をのばし、周囲を気にする