お笑いコンビ「バッテリィズ」のエースと寺家が７日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演した。寺家は２０２１年、エースは２０２３年にそれぞれ結婚。番組では２人の妻にアンケートを行った。エースの妻は「ジーンとした思い出」について問われると「私の母は足腰が悪いのですが一緒に同居しようかと提案してくれた日、本当にこの人でよかったと思いました。実際にするしないは別としてその気持ちが心底嬉しかった