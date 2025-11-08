11月8日にKAT-TUNのラストライブ『Break the KAT-TUN』が千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される。KAT-TUNの解散発表時に、STARTO ENTERTAINMENTより《3月31日に解散はいたしますが、メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる場所を作るべく、現在調整をしております》とアナウンスされており、メンバーの希望が実現する形となる。’06年にCDデビューしたKAT-TUN。デビュー当時は6人だったが脱退が相次ぎ、’16