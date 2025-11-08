【モデルプレス＝2025/11/08】超特急のシューヤ（志村秀哉）、マサヒロ（森次政裕）、ハル（柏木悠）が7日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。ハルとマサヒロが、家族の“ミーハー”な一面について語った。【写真】超特急ハル、家族の興奮が「すごかった」共演者◆超特急ハル、家族の興奮度合いが「すごかった」共演者を告白普段からよく親と電話で会話をす