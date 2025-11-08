中島大祥堂は、2025年11月1日より、丹波の豊かな実りを生かしたクリスマスケーキ5種を販売中です。芳醇な栗の香りと素材の旨みを引き出した中島大祥堂ならではのケーキが、冬のひとときを華やかに彩ります。今年は、伝統的な焼き菓子“シュトーレン”を丹波栗で贅沢にアレンジした「丹波栗のシュトーレン」も登場し、店舗とオンラインショップで販売されます。 中島大祥堂 クリスマスケーキ5種 中島大祥堂は、丹波