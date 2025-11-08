俳優の市原隼人（38）が8日、都内で主演映画「おいしい給食炎の修学旅行」（監督綾部真弥）の大ヒット記念舞台あいさつに出席した。2019年に放送されたドラマの劇場版4作目。市原は「6年前からすると夢を見させていたいているようです。原作がなく手探りで始まった、小さな小さな作品を育ててくださったのは作品を好いてくださるお客さまの気持ちのたまものであります」と感慨深げな表情を浮かべた。「感謝の気持ちを直接伝