さすがは売れっ子芸人だ。さらば青春の光・森田哲矢が11月7日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。後輩芸人に渡した出産祝いの金額をスタッフから訂正され、「そんなにあげた？」と反応する一幕があった。【映像】自分があげたご祝儀に驚くさらば森田この日は、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎と大ちゃん、相撲芸人のあかつがマルハン仙台駅東店でパチンコ実戦。対戦機種はサンセイR&Dの人気タイトル「e牙狼12黄金