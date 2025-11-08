バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第3話にて、番組のMCを務めるムン・ガヨンが登場し会場から歓声が上がった。【映像】「脚キレイすぎ」大人気女優の網タイツ姿Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガ