大阪府池田市の集合住宅一室で、毛布の上から女児（2）の上半身を押さえつけたなどとして、大阪府警は8日までに、暴行容疑で母親の無職泉玲奈容疑者（29）＝同市＝を逮捕した。女児は搬送先の病院で死亡が確認され、司法解剖の結果、死因は窒息だった。府警は、傷害致死容疑に切り替えて送検した。府警によると、亡くなったのは長女の陽葵ちゃん。容疑者は「ぐずって言うことを聞いてくれず腹が立った」と容疑を認めている。育